Antalya Havalimanı’ndan gerçekleştirilecek uçuşlarımız Terminal 2’den icra edilmektedir.
Antalya Havalimanı’ndan gerçekleştirilecek uçuşlarımız Terminal 2’den icra edilmektedir.
Tüm seferlerimiz için uçağın kalkış saatinden en geç 20 dakika önce uçuş kapısında bulunmanız gerekmektedir. Bazı terminallerde kapıya ulaşma süresinin 25 veya daha fazla dakikayı bulabileceğini belirtmek isteriz.
Tüm seferlerimiz için uçağın kalkış saatinden en geç 20 dakika önce uçuş kapısında bulunmanız gerekmektedir. Bazı terminallerde kapıya ulaşma süresinin 25 veya daha fazla dakikayı bulabileceğini belirtmek isteriz.
Tüm İstanbul kalkışlı seferlerimiz İstanbul Havalimanı'ndan (IST) gerçekleştirilmektedir.
Tüm İstanbul kalkışlı seferlerimiz İstanbul Havalimanı'ndan (IST) gerçekleştirilmektedir.
Bilet ve bagaj işlemleriniz için uçuş saatinizden en az 3 saat öncesinde uçuş gerçekleştireceğiniz havalimanında hazır bulunmanız gerekmektedir.
Bilet ve bagaj işlemleriniz için uçuş saatinizden en az 3 saat öncesinde uçuş gerçekleştireceğiniz havalimanında hazır bulunmanız gerekmektedir.
Dış hat seferlerinde uçuşun tarifeli saatinden 60 dakika önce check-in işlemleri sona ermektedir.
Dış hat seferlerinde uçuşun tarifeli saatinden 60 dakika önce check-in işlemleri sona ermektedir.
Fly Kıbrıs Hava Yolları olarak yolcularımıza +90 850 800 0 549 numaralı çağrı merkezimiz, internet sitemiz aracılığıyla 365 gün, 24 saat boyunca kesintisiz olarak rezervasyon ve bilet satış hizmeti sağlamaktayız. Sizlere kesintisiz hizmet verebilmemiz için uçuş hizmeti ile satış hizmeti için alınan ücretleri ayırarak rezervasyondan kalkışa kadar sunduğumuz tüm hizmetler için biletleme servis ücreti alınmaktadır.
Fly Kıbrıs Hava Yolları olarak yolcularımıza +90 850 800 0 549 numaralı çağrı merkezimiz, internet sitemiz aracılığıyla 365 gün, 24 saat boyunca kesintisiz olarak rezervasyon ve bilet satış hizmeti sağlamaktayız. Sizlere kesintisiz hizmet verebilmemiz için uçuş hizmeti ile satış hizmeti için alınan ücretleri ayırarak rezervasyondan kalkışa kadar sunduğumuz tüm hizmetler için biletleme servis ücreti alınmaktadır.
Rezervasyon yapılmış veya satın alınmış bir bilet üzerinde isim değişikliği yapılmamaktadır.
Rezervasyon yapılmış veya satın alınmış bir bilet üzerinde isim değişikliği yapılmamaktadır.
Bu işlemler için +90 850 800 0 549 numaralı çağrı merkezimizle iletişime geçebilirsiniz.
Bu işlemler için +90 850 800 0 549 numaralı çağrı merkezimizle iletişime geçebilirsiniz.
+90 850 800 0 549 numaralı çağrı merkezimizi arayarak uçuş bilgileriniz hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.
+90 850 800 0 549 numaralı çağrı merkezimizi arayarak uçuş bilgileriniz hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.
Aynı kabin sınıfındaki biletlerin ücretleri, yolcuların varış yerinde kalacağı süre ve bileti satın alma zamanına göre farklılık gösterebilir. Bu ücretlerdeki farklılık oranları ilgili uçuşa olan talebe göre belirlendiğinden, uçuş tarihinden mümkün olduğu kadar erken bilet alarak uygun ücretlerden yararlanabilirsiniz.
Aynı kabin sınıfındaki biletlerin ücretleri, yolcuların varış yerinde kalacağı süre ve bileti satın alma zamanına göre farklılık gösterebilir. Bu ücretlerdeki farklılık oranları ilgili uçuşa olan talebe göre belirlendiğinden, uçuş tarihinden mümkün olduğu kadar erken bilet alarak uygun ücretlerden yararlanabilirsiniz.
Check-in kontuarında bilet ve kimlik kontrolü işlemlerinizi tamamladıktan sonra varsa bagajınızı teslim ederek ve biniş kartınızı alabilirsiniz. Bu işlemlerin ardından havalimanında bulunan bilgi ekranlarını takip ederek uçuş kapınızı kontrol edebilir, biniş kartınızla uçağa geçebilirsiniz.
Check-in kontuarında bilet ve kimlik kontrolü işlemlerinizi tamamladıktan sonra varsa bagajınızı teslim ederek ve biniş kartınızı alabilirsiniz. Bu işlemlerin ardından havalimanında bulunan bilgi ekranlarını takip ederek uçuş kapınızı kontrol edebilir, biniş kartınızla uçağa geçebilirsiniz.
Biletlerinizi www.flykhy.com üzerinden kredi kartınız ile satın alabilirsiniz. Ayrıca +90 850 800 0 549 numaralı çağrı merkezimiz ya da acentelerimiz aracılığı ile de bilet satın alabilirsiniz.
Biletlerinizi www.flykhy.com üzerinden kredi kartınız ile satın alabilirsiniz. Ayrıca +90 850 800 0 549 numaralı çağrı merkezimiz ya da acentelerimiz aracılığı ile de bilet satın alabilirsiniz.
E-biletinizin çıktısını alarak, yanınızda taşımak zorunda değilsiniz. Rezervasyon kodunuz (PNR) ve kimliğinizle kontuarda işlemlerinizi yapabilirsiniz.
E-biletinizin çıktısını alarak, yanınızda taşımak zorunda değilsiniz. Rezervasyon kodunuz (PNR) ve kimliğinizle kontuarda işlemlerinizi yapabilirsiniz.
En, boy ve yüksekliğinin 118 cm'yi, toplam ağırlığının 8 kg'ı geçmemesi halinde gelinliğinizi kabin bagajı olarak yanınıza alabilirsiniz
En, boy ve yüksekliğinin 118 cm'yi, toplam ağırlığının 8 kg'ı geçmemesi halinde gelinliğinizi kabin bagajı olarak yanınıza alabilirsiniz
2 yaşından küçük bebek yolcularımızın serbest bagaj hakkı 10 kg'dır.
2 yaşından küçük bebek yolcularımızın serbest bagaj hakkı 10 kg'dır.
Kabin bagajınızın boyut ve ağırlık olarak uygun olmadığı durumlarda bagajınız, taşıma hakkınız dahilinde kargo kısmında taşınır. Bagaj hakkınızı kullandıysanız fazla bagaj tarifesi doğrultusunda ekstra ücret ödemeniz gerekebilir. Bagajınızın kargo bölümüne alınma ihtimaline karşı, içerisinde bulunan kırılabilir ve bozulabilir maddeleri, elektronik cihazları, para, mücevher, değerli madenleri, gümüş eşya, senet ve diğer ticari değerli kağıtları, pasaport ve diğer kimlik belgelerini veya örneklerini hızlıca alabileceğiniz şekilde muhafaza etmenizi tavsiye ederiz.
Kabin bagajınızın boyut ve ağırlık olarak uygun olmadığı durumlarda bagajınız, taşıma hakkınız dahilinde kargo kısmında taşınır. Bagaj hakkınızı kullandıysanız fazla bagaj tarifesi doğrultusunda ekstra ücret ödemeniz gerekebilir. Bagajınızın kargo bölümüne alınma ihtimaline karşı, içerisinde bulunan kırılabilir ve bozulabilir maddeleri, elektronik cihazları, para, mücevher, değerli madenleri, gümüş eşya, senet ve diğer ticari değerli kağıtları, pasaport ve diğer kimlik belgelerini veya örneklerini hızlıca alabileceğiniz şekilde muhafaza etmenizi tavsiye ederiz.
Uçuş esnasında kabine alabileceğiniz tek parça bagajın maksimum boyutu 23x40x55 cm, maksimum ağırlığı 8 kg'dır.
Uçuş esnasında kabine alabileceğiniz tek parça bagajın maksimum boyutu 23x40x55 cm, maksimum ağırlığı 8 kg'dır.
Acentelik talep ve işlemleri için acentedestek@flykhy.com adresi ile iletişime geçebilirsiniz.
Acentelik talep ve işlemleri için acentedestek@flykhy.com adresi ile iletişime geçebilirsiniz.
Türk vatandaşları vize kurallarına uygun olarak kabul edilmekte olup, bebekler ve çocuklar dahil tüm Türk vatandaşlarının sadece fotoğraflı olan biometrik kimlik kartıları ile Türkiye'den KKTC’ye çıkışlarına izin verilmektedir.
Kıbrıs uçuşlarında mutlaka pasaport veya kimlik bulunmalıdır, ehliyet ile uçuş gerçekleştirilememektedir.
Kıbrıs'a yalnız seyahat eden 18. yaş gününü doldurmamış çocuklar, T.C. Nüfus Cüzdanı ile seyahat edeceklerse anne veya babalarının vekaletnamesi gerekmektedir. Vekaletname noter veya resmi makamlarca tasdikli olacaktır. 18. yaş gününü henüz doldurmamış yolcular; anneleri ile seyahat edeceklerse babalarının, babaları ile seyahat edeceklerse annelerinin vekaletnamesi gerekmektedir. Yukarıda belirtilen kurallar yerine getirilmediğinde yolcular uçuşa kabul edilmemektedir.
Resmi vize kuralları geçerli olup, Suriye, Ermenistan ve Nijerya pasaport sahipleri vizeye tabidir.
Türk vatandaşları vize kurallarına uygun olarak kabul edilmekte olup, bebekler ve çocuklar dahil tüm Türk vatandaşlarının sadece fotoğraflı olan biometrik kimlik kartıları ile Türkiye'den KKTC’ye çıkışlarına izin verilmektedir.
+90 850 800 0 549 numaralı çağrı merkezimizden, havalimanı satış ofislerimizden ve acentelerimizden satın alınacak biletlerde ihtiyacınıza uygun tekerlekli sandalye talebinizi rezervasyon aşamasında bilet satış görevlisine bildirmeniz veya bilet satın aldıktan sonra, uçuş saatinizden en az 48 öncesinde kadar çağrı merkezini arayarak iletmeniz gerekmektedir.
Bilet ve bagaj işlemleriniz için uçuş saatinizden en az 3 saat öncesinde uçuş gerçekleştireceğiniz havalimanında hazır bulunmanız gerekmektedir.
Uçuştan önce yolcuların sandalyelerinde kullandıkları aküleri ile ilgili hazırlık yapmaları gerekmekte olup, uçuşlarımızda sıvı aküler taşınmamaktadır.
Kuru Akülü tekerlekli sandalyeler batarya akü başlarının kısa devreyi engelleyecek şekilde korunması koşulu ile tekerlekli sandalye güvenli bir şekilde bağlanmış veya kısa devre yapması engellenmiş olarak taşınmaktadır.
Yanınızda getirdiğiniz ve kurallara uygun olarak teslim ettiğiniz tekerlekli sandalye uçak altında ve ücretsiz taşınmaktadır.
+90 850 800 0 549 numaralı çağrı merkezimizden, havalimanı satış ofislerimizden ve acentelerimizden satın alınacak biletlerde ihtiyacınıza uygun tekerlekli sandalye talebinizi rezervasyon aşamasında bilet satış görevlisine bildirmeniz veya bilet satın aldıktan sonra, uçuş saatinizden en az 48 öncesinde kadar çağrı merkezini arayarak iletmeniz gerekmektedir.
+90 850 800 0 549 numaralı çağrı merkezimizden, havalimanı satış ofislerimizden ve acentelerimizden satın alınacak biletlerde ihtiyacınıza uygun tekerlekli sandalye talebinizi rezervasyon aşamasında bilet satış görevlisine bildirmeniz veya bilet satın aldıktan sonra, uçuş saatinizden en az 48 öncesinde kadar çağrı merkezini arayarak iletmeniz gerekmektedir.
Bilet ve bagaj işlemleriniz için uçuş saatinizden en az 3 saat öncesinde uçuş gerçekleştireceğiniz havalimanında hazır bulunmanız gerekmektedir.
Tekerlekli sandalyenizi bilet ve bagaj işlemlerinizi yaparken kontuarlarda kayıt altına aldırdıktan sonra uçağa binişiniz sırasında teslim edebilirsiniz. Havalimanındaki ilgililerimiz konu ile ilgili sizlere detaylı bilgi vereceklerdir.
Yanınızda getirdiğiniz aküsüz ve katlanabilir tekerlekli sandalyeler uçak altında ve ücretsiz taşınmaktadır.
+90 850 800 0 549 numaralı çağrı merkezimizden, havalimanı satış ofislerimizden ve acentelerimizden satın alınacak biletlerde ihtiyacınıza uygun tekerlekli sandalye talebinizi rezervasyon aşamasında bilet satış görevlisine bildirmeniz veya bilet satın aldıktan sonra, uçuş saatinizden en az 48 öncesinde kadar çağrı merkezini arayarak iletmeniz gerekmektedir.
+90 850 800 0 549 numaralı çağrı merkezimizden, havalimanı satış ofislerimizden ve acentelerimizden satın alınacak biletlerde ihtiyacınıza uygun tekerlekli sandalye talebinizi rezervasyon aşamasında bilet satış görevlisine bildirmeniz veya bilet satın aldıktan sonra, uçuş saatinizden en az 48 öncesinde kadar çağrı merkezini arayarak iletmeniz gerekmektedir.
Bilet ve bagaj işlemleriniz için uçuş saatinizden en az 3 saat öncesinde uçuş gerçekleştireceğiniz havalimanında hazır bulunmanız gerekmektedir.
+90 850 800 0 549 numaralı çağrı merkezimizden, havalimanı satış ofislerimizden ve acentelerimizden satın alınacak biletlerde ihtiyacınıza uygun tekerlekli sandalye talebinizi rezervasyon aşamasında bilet satış görevlisine bildirmeniz veya bilet satın aldıktan sonra, uçuş saatinizden en az 48 öncesinde kadar çağrı merkezini arayarak iletmeniz gerekmektedir.
AB ülkelerine seyahat eden yolcuların, seyahatleri esnasında taşımak istedikleri evcil hayvan için yanlarında evcil hayvan pasaportu bulundurmaları gereklidir. Kuş taşımak isteyen yolcularımızın veteriner hekimden alınmış evcil hayvan sağlık raporunu da bulundurması gereklidir.
AB ülkelerine seyahat eden yolcuların, seyahatleri esnasında taşımak istedikleri evcil hayvan için yanlarında evcil hayvan pasaportu bulundurmaları gereklidir. Kuş taşımak isteyen yolcularımızın veteriner hekimden alınmış evcil hayvan sağlık raporunu da bulundurması gereklidir.
Fly Kıbrıs Hava Yolları uçuşlarında evcil hayvan sadece kuş, köpek ve kedi ile sınırlı olup kabin içinde 55x40x20 cm ölçülerinde, yolcularımızın temin ettiği kutularda ve kafes ile birlikte toplam en fazla 8 Kg ağırlığında olması halinde ücret karşılığında taşınabilir. +90 850 800 0 549 numaralı çağrı merkezimizi arayarak beraberinizde taşımak istediğiniz evcil hayvanınız için mutlaka rezervasyon yaptırmanız gerekmektedir.
Fly Kıbrıs Hava Yolları uçuşlarında evcil hayvan sadece kuş, köpek ve kedi ile sınırlı olup kabin içinde 55x40x20 cm ölçülerinde, yolcularımızın temin ettiği kutularda ve kafes ile birlikte toplam en fazla 8 Kg ağırlığında olması halinde ücret karşılığında taşınabilir. +90 850 800 0 549 numaralı çağrı merkezimizi arayarak beraberinizde taşımak istediğiniz evcil hayvanınız için mutlaka rezervasyon yaptırmanız gerekmektedir.
Tek bebeğe hamile yolcularımız, 28. haftanın başından 35. haftanın sonuna kadar doktorundan aldığı “uçakla seyahatinde herhangi bir sakınca yoktur” ibaresinin bulunduğu bir raporla uçuş gerçekleştirebilir. 36. hafta ve sonrasında ise doktor raporu olsa bile hamile yolcularımız uçakla seyahat edememektedir. Hamileliğinde birden fazla bebek taşıyan yolcularımız, 28. haftanın başından 31. haftanın sonuna kadar doktorundan aldığı “uçakla seyahatinde herhangi bir sakınca yoktur” ibaresi bulunan bir raporla seyahat edebilirler. 32. hafta ve sonrasında ise doktor raporu da olsa hamile yolcularımız uçakla seyahat edememektedir. Doktor raporunuzun tarihinin 7 günü geçmemesi gerektiğini hatırlatmak isteriz. İngilizce ya da Türkçe düzenlenen raporunuzda, raporu düzenleyen doktorun adı soyadı, diploma numarası ve imzasının mutlaka bulunması gerekmektedir.
Hamilelik süreniz 28 haftayı (7 ay) geçmediyse uçuş için herhangi bir rapora ihtiyacınız bulunmamaktadır.
Tek bebeğe hamile yolcularımız, 28. haftanın başından 35. haftanın sonuna kadar doktorundan aldığı “uçakla seyahatinde herhangi bir sakınca yoktur” ibaresinin bulunduğu bir raporla uçuş gerçekleştirebilir. 36. hafta ve sonrasında ise doktor raporu olsa bile hamile yolcularımız uçakla seyahat edememektedir. Hamileliğinde birden fazla bebek taşıyan yolcularımız, 28. haftanın başından 31. haftanın sonuna kadar doktorundan aldığı “uçakla seyahatinde herhangi bir sakınca yoktur” ibaresi bulunan bir raporla seyahat edebilirler. 32. hafta ve sonrasında ise doktor raporu da olsa hamile yolcularımız uçakla seyahat edememektedir. Doktor raporunuzun tarihinin 7 günü geçmemesi gerektiğini hatırlatmak isteriz. İngilizce ya da Türkçe düzenlenen raporunuzda, raporu düzenleyen doktorun adı soyadı, diploma numarası ve imzasının mutlaka bulunması gerekmektedir.
Pasaportsuz, yeni tip T.C. kimlik kartı ile seyahat edilebilen , Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti seyahatlerde çocuk ve bebek yolcuların da fotoğraflı yeni tip T.C. kimlik kartı olması gerekmektedir. Seyahatin başladığı gün 3 yaşına erişmemiş (0-24 ay) bebek, yolcu olarak kabul edilmektedir. Doğumdan itibaren ilk 48 saat içinde bebek yolcu ve annesi, doktor raporu olsa dahi uçuşa kabul edilmemektedir. İlk 48 saatten itibaren ilk 7 günün sonuna kadar ise, anne ve bebeğin uçakla seyahatinde engel olmadığını belirten yazılı doktor raporu temin etmeleri halinde değerlendirilir. Uçuş içi emniyet kuralları gereği bir yetişkin en fazla bir bebeğe refakat edebilmektedir.
Pasaportsuz, yeni tip T.C. kimlik kartı ile seyahat edilebilen , Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti seyahatlerde çocuk ve bebek yolcuların da fotoğraflı yeni tip T.C. kimlik kartı olması gerekmektedir.
Seyahatin başladığı gün 3 yaşına erişmemiş (0-24 ay) bebek, yolcu olarak kabul edilmektedir. Doğumdan itibaren ilk 48 saat içinde bebek yolcu ve annesi, doktor raporu olsa dahi uçuşa kabul edilmemektedir. İlk 48 saatten itibaren ilk 7 günün sonuna kadar ise, anne ve bebeğin uçakla seyahatinde engel olmadığını belirten yazılı doktor raporu temin etmeleri halinde değerlendirilir. Uçuş içi emniyet kuralları gereği bir yetişkin en fazla bir bebeğe refakat edebilmektedir.