Pasaportsuz, yeni tip T.C. kimlik kartı ile seyahat edilebilen , Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti seyahatlerde çocuk ve bebek yolcuların da fotoğraflı yeni tip T.C. kimlik kartı olması gerekmektedir. Seyahatin başladığı gün 3 yaşına erişmemiş (0-24 ay) bebek, yolcu olarak kabul edilmektedir. Doğumdan itibaren ilk 48 saat içinde bebek yolcu ve annesi, doktor raporu olsa dahi uçuşa kabul edilmemektedir. İlk 48 saatten itibaren ilk 7 günün sonuna kadar ise, anne ve bebeğin uçakla seyahatinde engel olmadığını belirten yazılı doktor raporu temin etmeleri halinde değerlendirilir. Uçuş içi emniyet kuralları gereği bir yetişkin en fazla bir bebeğe refakat edebilmektedir.